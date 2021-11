As primeiras imagens de Cleo Smith com os pais após o rapto

Imagens registadas esta quinta-feira mostram Cleo Smith com a mãe, Ellie, e o padrasto, Jake. A menina de quatro anos esteve desaparecida durante 18 dias e foi encontrada pela polícia australiana na quarta-feira de manhã, numa casa em Carvernon, a cerca de 100 Km da zona onde estava a acampar com a família quando desapareceu. As autoridades detiveram um homem de 36 anos, suspeito de ter raptado a menina.