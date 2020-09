Assaltante foi filmado a furtar alcatruzes em Olhão

Um indivíduo foi filmado a furtar 20 alcatruzes de barro, utilizadas na pesca do polvo, no porto de pesca de Olhão, durante o passado fim de semana. As imagens foram recolhidas pelo armador responsável pelo material, que já terá apresentado queixa às autoridades.