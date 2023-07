Ativistas climáticos enchem de tinta fachada do departamento de Energia britânico

Dois ativistas do movimento ‘Just Stop Oil’ pintaram de laranja a sede do departamento de Segurança Energética do Reino Unido, em Londres. O grupo justifica a ação desta quarta-feira com o facto de o Reino Unido ter emitido novas licenças de exploração de petróleo e gás.