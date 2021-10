Ativistas pelo clima montam acampamento em frente à Bolsa de Milão

Cerca de 120 ativistas pelo clima do movimento “Rise Up 4 Climate Justice” ocuparam com tendas a Piazza Affari, na cidade italiana de Milão, em frente ao edifício onde funciona a bolsa de valores. Os ativistas vão participar numa marcha pelo clima, agendada para esta sexta-feira, encabeçada por Greta Thunberg.