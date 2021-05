Atleta feminina completa primeiro mergulho a partir de um balão de ar quente em movimento

Quatro vezes campeã de salto do penhasco, a australiana Rhiannan Iffland tornou-se a primeira mulher a realizar um salto com mergulho a partir de um balão de ar quente em movimento. O momento aconteceu na barragem de Lostock, em Nova Gales do Sul, na Austrália.