Atletas desafiam a gravidade no primeiro campeonato do mundo de highline

O primeiro campeonato do mundo de highline decorreu este fim de semana no cume do Cap Song Gio, na Suíça, e juntou 30 atletas que competiram nas modalidades de freestyle highline e speed highline. O highline é a vertente do slackline (atividade que consiste equilibrar-se numa fita) feito em altura.