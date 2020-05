Atrações turísticas da China recebem visitantes à medida que casos de coronavírus diminuem

Pontos de referência no país viram o número de visitantes crescer nos três primeiros dias do mês. O número de viagens também subiu. De acordo com o Ministério da Cultura e do Turismo, a China recebeu quase 85 milhões de viagens turísticas nesse período.