Autarcas de Santo Tirso e Barcelos, presidente do IPO do Porto e empresária detidos por corrupção

O presidente da Câmara Municipal Santo Tirso, Joaquim Couto, e a mulher, a empresária Maria Manuela Couto, o autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e o presidente do IPO do Porto, José Maria Laranja Pontes, foram detidos por corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública.