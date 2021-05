Autoridades continuam a combater incêndio em navio porta-contentores ao largo do Sri Lanka

As autoridades do Sri Lanka e da Índia continuam, esta quarta-feira, o combate às chamas num navio porta-contentores que se encontra ao largo da costa do Sri Lanka. O porta-contentores MV X-Press Pearl transporta cosméticos e químicos, incluindo 25 toneladas de ácido nítrico. A tripulação do MV X-Press Pearl foi resgatada na terça-feira.