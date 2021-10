Avião choca com edifício em Milão e mata oito pessoas, incluindo uma criança

Um avião privado despenhou-se este domingo sobre um edifício em construção na cidade de Milão, no norte de Itália, causando a morte dos oito ocupantes, entre eles uma criança. Desconhecem-se as causas do acidente, que ocorreu minutos após a descolagem do aeroporto de Linate.