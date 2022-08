Avioneta faz aterragem forçada em autoestrada, embate em camião e incendeia-se

Uma avioneta fez uma aterragem forçada numa autoestrada no estado norte-americano da Califórnia, na terça-feira, embatendo num camião antes de se incendiar. Segundo as autoridades, a aeronave sofreu uma avaria no motor quando se dirigia para o Aeroporto Municipal de Corona. As duas pessoas que seguiam a bordo da avioneta e os três passageiros do camião saíram ilesos.