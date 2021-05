Baleia-cinzenta perdida no Mediterrâneo procura o caminho de volta até ao Pacífico

Estes animais, cujo habitat natural são as águas do Oceano Pacífico, migram ao longo das costas da Califórnia. A sua sobrevivência está em risco devido à sua dieta, composta sobretudo por invertebrados, que não se encontram no Mediterrâneo.