Banho com excrementos de vaca é o novo ritual para a cura da Covid-19 na Índia

No estado de Gujarat, na Índia, o povo hindu acredita ter descoberto a cura para a Covid-19: praticar yoga com o corpo coberto em fezes e urina de vaca. Médicos indianos alertam para o perigo desta prática, que dizem ter apenas ligação com fé e sem base científica, pois não existem evidências de resultados benéficos e pode ainda provocar a propagação de outras doenças.