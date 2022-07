Barco que levava convidados para casamento vira e faz pelo menos 20 mortos no Paquistão

Pelo menos 20 pessoas morreram e 30 estão desaparecidas após um barco sobrelotado ter virado, esta segunda-feira, num rio no Paquistão. O barco transportava mais de 100 pessoas da mesma família, na sua maioria mulheres e crianças, para um casamento na outra margem do rio Indo, no distrito de Sadiqabad. Cerca de 90 pessoas foram resgatadas.