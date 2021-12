Batalha campal de portugueses e croatas num restaurante em Cascais acaba com sangue

Um grupo de jovens croatas e portugueses envolveu-se no sábado ao final da tarde em confrontos com outras pessoas que se encontravam na esplanada de um restaurante em Cascais. A discussão começou na casa de banho do espaço, mas os confrontos físicos tiveram início já no exterior.