Bebé preguiça recebe cuidados especiais após ser rejeitada pela mãe

Uma bebé preguiça nascida a 12 de maio no Brevard Zoo, no estado norte-americano da Florida, foi rejeitada pela mãe e tem recebido cuidados especiais por parte dos tratadores. O animal tem sido alimentado com leite de cabra e tem recebido peluches para se agarrar, uma vez que as preguiças desta idade costumam abraçar-se às mães.