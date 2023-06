Beijos, apertos de mãos e fotografias: Putin aparece junto à população na Rússia após tentativa de rebelião

A televisão estatal russa mostrou imagens do presidente do país, Vladimir Putin, a encontrar-se com uma multidão de apoiantes, esta quarta-feira. O momento ocorre poucos dias depois de a sua autoridade ter sido posta em causa com a tentativa de rebelião dos elementos do Grupo Wagner.