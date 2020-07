Bernardo Ribeiro e o apoio dos adeptos do Aves: "Aplaudo estas pessoas"

A já despromovida equipa avense teve uma semana verdadeiramente atípica e acabou goleada (4-0) pelo Benfica. No final do encontro, os adeptos avenses juntaram-se nas imediações do estádio e apoiaram a equipa, algo que mereceu elogios do diretor de Record.