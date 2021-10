Biscoitos para cães inspirados na série “Squid Game”? Sim, para celebrar o Halloween

A proprietária de uma loja de animais em Seul, na Coreia do Sul, decidiu celebrar o Halloween com biscoitos para cães inspirados na série de sucesso “Squid Game”. Os biscoitos são feitos com arroz e cenoura em pó, beterraba, coco, ovos e azeite.