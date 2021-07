Boletins de despesas “sem controlo” de veracidade na Câmara de Tondela

Na sessão desta terça-feira do julgamento em que o presidente e o vice-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus e Pedro Adão, respondem por peculato e falsificação de documentos, relacionados com despesas com viagens, ficou-se a saber que “ninguém controla” a veracidade dos boletins.