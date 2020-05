'Box das Emoções': O reencontro comovente de idosos de um lar no Montijo com os familiares

Inaugurada no início deste mês do outro lado do rio Tejo, em Lisboa, a 'caixa de vidro' com ar condicionado fica do lado de fora do estabelecimento, ao lado de um dos quartos. Os residentes podem sentar-se e conversar com as suas visitas usando um microfone instalado nos dois lados.