Brasileiros acendem 500 velas para homenagear 500 mil mortos com Covid-19

A Covid-19 já fez meio milhão de mortos no Brasil. Para homenagear as vítimas, foram colocadas 500 velas no Largo da Memória, em São Paulo, e no Rio de Janeiro as velas foram acesas na Praça Floriano. O Brasil é o segundo país a ultrapassar as 500 mil mortes por Covid-19, depois dos Estados Unidos da América.