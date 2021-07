Buscas prosseguem em edifício que desabou em Miami à medida que tempestade Elsa se aproxima

As autoridades procederam à demolição do resto do edifício de 12 andares que colapsou em Miami, nos Estados Unidos da América, para facilitar as buscas num momento em que a tempestade tropical Elsa se aproxima do país. O corpo da 28.ª vítima mortal foi encontrado esta segunda-feira. Há 117 pessoas desaparecidas.