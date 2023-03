Câmara de videovigilância doméstica capta momento em que avioneta se despenha nos EUA

Uma avioneta despenhou-se em Long Island, no estado norte-americano de Nova Iorque, no domingo, e o momento foi captado por uma câmara de videovigilância doméstica. De acordo com os média locais, citados pela agência Reuters, pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.