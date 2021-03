Canal Suez no Egito bloqueado por navio de carga com 400 metros

Um navio de carga está, esta quarta-feira, a bloquear o Canal do Suez, no Egito, impedindo a passagem de outras embarcações. Esta via navegável, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, é uma das mais importantes ligações marítimas entre a Ásia e a Europa.