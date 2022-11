Cancelo parecia chateado no treino da Seleção e Ronaldo tentou motivá-lo…. sem sucesso

Depois do episódio do cumprimento entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes na concentração da Seleção, hoje novas imagens do capitão das quinas estão a suscitar a curiosidade (e várias interpretações em Inglaterra). No vídeo gravado no treino desta manhã na Cidade do Futebol, CR7 parece acalmar (ou motivar) João Cancelo, mas sem sucesso.