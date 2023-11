Cantor Jared Leto escala o Empire State Building para anunciar digressão mundial…que passa por Portugal

O cantor e ator Jared Leto escalou o Empire State Building, em Nova Iorque, EUA, para anunciar a próxima digressão mundial dos Thirty Seconds to Mars. A digressão conta com um concerto em Portugal, a 29 de maio, no Altice Arena, em Lisboa.