Carro desgovernado atropela mãe e bebé. Menina fica presa debaixo do veículo e é resgatada com vida

Imagens captadas pelas câmaras de videovigilância mostram um carro a atropelar mãe e filha que atravessavam a estrada em Yonkers, no estado norte-americano de Nova Iorque, na sexta-feira. O carro embateu depois num edifício e a menina ficou presa debaixo do veículo, tendo sido resgatada com vida por um polícia e pelas pessoas que se encontravam no local.