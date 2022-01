Carros queimados e edifícios destruídos: o rasto de destruição no Cazaquistão após violentos protestos

As ruas de Almaty espelham a violência dos protestos de que o Cazaquistão tem sido palco na última semana. As manifestações começaram com a subida dos preços dos combustíveis, mas este foi apenas o ponto de partida para que a população saísse à rua em protesto contra o governo.