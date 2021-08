Casa desmorona-se devido às cheias na Turquia

Imagens mostram uma casa a desmoronar-se, esta quarta-feira, em Sinop, no norte da Turquia, devido às fortes cheias que estão a atingir esta zona do país. No sul da Turquia, os incêndios não dão tréguas, enquanto no norte, junto ao Mar Negro, as cheias são comuns nesta altura do ano.