Catarina Martins diz que “tudo tem de ser compreendido” no caso da nomeação do procurador José Guerra~

A coordenadora do Bloco de Esquerda reiterou, esta terça-feira, que “tudo tem de ser compreendido” no caso da nomeação do procurador José Guerra. Em declarações aos jornalistas, Catarina Martins falou também das prioridades da vacinação contra a Covid-19.