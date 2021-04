Centenas de pessoas fazem festa em parque de Paris sem máscaras nem distanciamento físico

Cerca de 300 pessoas reuniram-se no parque Buttes-Chaumont, em Paris, no domingo, numa festa que desafiou as restrições impostas no âmbito do combate à Covid-19, que determina que os encontros em espaços públicos estão limitados a grupos de seis pessoas.