Centenas manifestam-se no bairro 'Little Havana' em Miami em solidariedade com protestos em Cuba

Milhares de cubanos manifestaram-se, este domingo, contra o governo comunista de Miguel Díaz-Canel e a sua gestão da pandemia da Covid-19, algo inédito no país. Num bairro do estado norte-americano da Flórida, com grande incidência de imigrantes cubanos, centenas de pessoas juntaram-se para mostrar a sua solidariedade com a situação vivida em Cuba.