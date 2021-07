Centro comercial saqueado e violência nas ruas após prisão do ex-presidente Zuma na África do Sul

Um centro comercial em Durban, na África do Sul, foi saqueado, este domingo, e há registo de vários protestos, motins e vandalismo em diversas cidades, na sequência da prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O ex-presidente foi condenado a 15 meses de prisão por desrespeitar uma ordem do Tribunal Constitucional.