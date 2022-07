Chefe de máfia italiana em fuga desde a década de 1990 vai cumprir pena de 30 anos

O italiano Rocco Morabito, acusado de ser o chefe da 'Ndrangheta', a máfia italiana da Calábria, foi capturado em maio de 2021, na cidade de João Pessoa, no Brasil. A detenção foi realizada pela polícia do Brasil e de Itália e pela Interpol. Morabito foi agora extraditado do Brasil para Itália, onde vai cumprir uma pena de 30 anos de prisão.