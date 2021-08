“Chorei com ele”: presidente da Venezuela reage à saída de Messi do Barcelona em discurso inflamado

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu à saída de Lionel Messi do Barcelona, na terça-feira, num discurso em que acusou o clube de ter dado “um chute” ao jogador e confessou que chorou quando viu as lágrimas de Messi no momento da despedida do clube catalão.