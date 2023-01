Chuva intensa e inundações obrigam à retirada de casa de 25 mil pessoas na Califórnia

Cerca de 25 mil pessoas tiveram de deixar as suas habitações, esta segunda-feira, no estado norte-americano da Califórnia, devido às fortes tempestades que se fizeram sentir. Há registo de inundações e as autoridades alertam para a possibilidade de deslizamentos de terras.