Ciclone Yaas atinge leste da Índia

O ciclone Yaas atingiu o leste da Índia, esta quarta-feira, com rajadas de vento de 140 km/h. Segundo as autoridades, mais de um milhão de pessoas já foram retiradas das zonas por onde está prevista a passagem do ciclone. OP Yaas é a segunda tempestade a atingir a Índia numa semana.