Cinco pessoas presas há três dias em gruta após chuvas torrenciais na Eslovénia

A intensa chuva que atingiu a Eslovénia fez com que cinco pessoas ficassem presas na gruta de Krizna Jama. As equipas de resgate estão desde sábado a tentar retirar as vítimas que estão impedidas de sair devido à subida do nível de água.