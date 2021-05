Colômbia cria hotéis para as abelhas descansarem

Na região metropolitana do Vale do Aburrá, na Colômbia, foram criados hotéis em bambu para as abelhas solitárias descansarem do trabalho diário de polinização. O objetivo destes hotéis é contribuir para a preservação das 550 espécies de abelhas registadas no país. A Colômbia é o segundo país do mundo com maior biodiversidade.