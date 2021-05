Colômbia entra na quarta semana de protestos contra o governo

Centenas de colombianos saíram à rua em Bogotá, Colômbia, esta quarta-feira à hora de almoço, no arranque da quarta semana de protestos contra o governo. Na origem das manifestações esteve uma proposta de reforma tributária, entretanto já retirada, mas as revindicações dos manifestantes estendem-se, agora, ao fim da violência policial, ao apoio económico no âmbito da pandemia e a uma reforma do sistema de saúde.