Comandante de Kataib Hezbollah morre em ataque dos EUA com drone no Iraque

Baqir al-Saadi, o comandante do Kataib Hezbollah, morreu esta quarta-feira num ataque com drones dos EUA no leste de Bagdade, capital do Iraque. O ataque, que teve como alvo um veículo utilizado pelas Forças de Mobilização Popular do Iraque, fez ainda outros dois mortos.