Comboio em miniatura faz música com 2840 copos e entra para o Guinness

O fundador do museu Miniatur Wunderland de Hamburgo, na Alemanha, aproveitou o fecho do museu durante o confinamento e aventurou-se, com a sua equipa, na criação de um projeto musical ambicioso: criar a melodia mais longa a ser tocada por um comboio em miniatura. O feito garantiu a entrada no Livro de Recordes do Guinness.