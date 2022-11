Comboios da região de Kharkiv na Ucrânia já estão a funcionar

A ligação entre Kharkiv e Tsupivka, uma vila situada perto da fronteira com a Rússia já está a funcionar desde segunda-feira. As equipas ferroviárias da Ucrânia estão a reparar as linhas de comboio de Kharkiv que fazem ligação com várias regiões há mais de um mês.