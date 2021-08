Como seriam os Jogos Olímpicos no espaço?

Os astronautas e cosmonautas que se encontram Estação Espacial Internacional não resistiram ao espírito dos Jogos Olímpicos, que terminaram este domingo, e fizeram uma versão espacial do evento. Divididos em duas equipas, os “atletas” competiram em modalidades com gravidade zero, como “bola sem mãos”, “flutuação sincronizada” e “ginástica”.