Concertos dentro de bolhas de plástico individuais. Será este o futuro?

A banda norte-americana Flaming Lips arranjou uma forma criativa de dar espetáculos ao vivo em plena pandemia de Covid-19: colocar-se a si e ao público dentro de bolhas de plástico. As estruturas estavam equipadas com utilidades como um sinal com as frases "Tenho de ir ao WC" e "Está calor aqui".