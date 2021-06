Conduzir um carro dentro de água? Um grupo de amigos tornou esse desejo possível

Um grupo de três amigos criou um veículo que está a fazer sucesso no Egito: um carro para ser conduzido dentro de água. O veículo é totalmente produzido no Egito e o motor é importado do Japão. O preço varia entre os 16 mil e os 38 mil euros.