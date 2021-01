Confrontos entre manifestantes e polícia após aniversário da revolução na Tunísia

Centenas de jovens envolveram-se em confrontos com as autoridades em várias cidades da Tunísia, na segunda-feira, dias depois do 10.º aniversário da revolução que abriu caminho para a democracia no país. Contudo, ainda há muito por fazer e a indignação tem-se apoderado dos mais jovens, que enfrentam o desemprego e a precariedade dos serviços do Estado.