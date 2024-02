Conheça os carros de combate Leopard que Portugal vai projetar para a fronteira com a Ucrânia

Em meados de 2024, e pela primeira vez, os carros de combate do Exército português vão ser projetados numa Força Nacional Destacada, no caso na Eslováquia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Serão cinco (uma de reserva) as viaturas empenhadas na missão da NATO.