Coreia do Sul e EUA fazem testes com mísseis em resposta aos lançamentos da Coreia do Norte

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul divulgou, esta quarta-feira, imagens de exercícios com mísseis em resposta aos lançamentos da Coreia do Norte, que disparou mísseis após a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, à Coreia do Sul.